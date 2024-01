Biennale NOVA_XX 2024 : Plurivers & Contingence Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition Paris, vendredi 16 février 2024.

Biennale NOVA_XX 2024 : Plurivers & Contingence Biennale dédiée à l’intrication artistique, scientifique et technologique en mode féminin et non-binaire et à l’aune de la quatrième révolution industrielle / 4.0 16 février – 26 avril Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition Entrée libre

Début : 2024-02-16T18:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-04-26T11:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

Après les trois sessions d’examen des dossiers soumis à l’attention des jurys du NOVA_XX et choix curatoriaux posés, ce sont les démarches de 41 artistes qui constitueront cette 4ième édition de la Biennale NOVA_XX.

41 puissants univers seront déployés selon une topographie archipélique entre Paris, l’île-de-France & la région PACA visant à approcher de nouvelles épistémès, regénérer les régimes d’expérience, de langage et à approcher des ontologies nomades, hybrides et désessentialisées.

Des projets qui s’affranchissent des espaces vectoriels, tracent des mondes spéculatifs, préfigurent des probables, questionnent les agencements et qui donnent à découvrir des profils d’artistes et de chercheuses qui travaillent le réel comme un potentiel à réaliser de façon oblique.

Parmi les œuvres présentées en anarkhè-exposition, plusieurs portent sur les cosmogonies à l’ère liquide, sur les imaginaires de la conquête spatiale, instruments de mesure et nanomondes, d’autres de bio-art qui donnent à mesurer l’espace de la durée de leur monstration des performativités non humaines, d’autres encore sur des enjeux de géoingénieurie et d’intelligence artificielle. NOVA_XX c’est aussi des débats, des rencontres, des performances et des surgissements de figures interrogeant l’enjeu du monstrueux, de nombreuses propositions sonores contribuant à provoquer des basculements vers des espaces-temps discontinus et fragmentés – soit autant de propositions contribuant à substituer le doute, le trouble en lieu et place de la quête à la complétude, à la finitude et au dicible.

Une constellation d’invitations à la bifurcation.

NOVA_XX est une biennale dédiée à celles et ceux, qui sous l’étendard d’un genre coalisant et hétéro-gène, furent cantonné.e.s à la nef des marges dans l’ombre des certitudes.

À l’heure où plus que jamais la question de redéfinir les paradigmes d’appréhension du possible est posée, où la désobéissance épistémique2 s’impose, NOVA_XX – territoire liminal – ambitionne la mise en exergue d’œuvres, de démarches qui s’emparent, critiquent autant qu’elles attestent et incorporent des donnes scientifiques et technologiques. Des œuvres dont la vocation réside en la décoïncidence, en la mise en tension et qui permettent de potentialiser des mondes et cartographies sinusoïdales. La Bien-nale déséquence et s’engage en faveur de l’interpénétration des savoirs et de la dilution des frontières.

NOVA_XX n’entend pas se conformer à une montée en mythologie d’héroïnes et de figures tutélaires et prescriptrices. Elle agrège plus d’une quarantaine d’artistes et constitue un climax de démarches si-tuées et protocoles de recherches qui s’inscrivent dans une temporalité longue et qui s’émancipent de visées de spectacularisation.

Elle vise délibérément à procéder à une sorte de saturation de sens, une mise en évidence d’intersub-jectivités, de démonstrations, d’orientations ; elle multiplie les points de vue dans la perspective de cor-rompre l’aspiration à une parole conquérante pétrie de certitude. Elle est un magma de germinations, de gestes, de pensées critiques et spéculatives qui se manifeste selon une logique physique archipélique.

En ces temps de débâcle, se profilent de nouvelles approches phénoménologiques, de nouvelles épistémès. S’observe une période de désintrumentalisation des savoirs qui trace dans son sillage un appel à considérer la technoscience comme une herméneutique valable n’épuisant pourtant pas les autres.

Sonne le temps de paroles barbares, d’horizons pluriversels et de la redécouverte d’agentivités et de performativités non humaines.

Sa thématique : Plurivers & Contingence.

En 2021, Evelyne Deret, Fondatrice de Art [ ] Collector fut la première marraine de NOVA_XX – en 2024, elle passe le témoin à Vittoria Matarrese, Directrice de la Bally Foundation (Lugano).

Au Centre :

■ ANARKHÈ-EXPOSITION :

Amélie Bouvier, Aurélia Noudelmann, Esther Denis, Eva Medin, Eve Gabriel Chabanon, Faye Formisano, Félicie d’Estienne d’Orves, Gala Hernandez Lopéz, Isadora Neves Marques, Lisa Boostani, Lou Fauroux, Louise Charlier, Marylou, Sara Dufour & Claire Malrieux, Sarah Sandler, Yue Cheng

Laura Cinti (Prix NOVA du Prix Coal)

• avec la contribution scénographique d’Elodie Huet• les contributions écrites d’Ellis Laurens et Raphaële Bidault-Waddington• et la contribution inédite de T A N D E M . Fragrances – résidente en la conception d’un parfum exclusif avec la complicité de Célin Jiang aka Bisou Magique.

■ TERRITOIRE PERFORMANCE :Bobby Brim, Cassandre Muñoz, Célin Jiang aka Bisou Magique, Collectif Not Your Techno, Jenny Abouav, Lou Fauroux, Michel Jocaille, Pom Bouvier & Marjolijn Dijkman, Salomé Chatriot, Yamila

■ TERRITOIRE FILMS D’ARTISTE :Alisa Berger, Célin Jiang aka Bisou Magique, Marielle Chabal, Mélanie Courtinat, Sophie Sénécaut

HORS-LES-MURS :

■ Au Générateur :Côme Ferrasse, Mélodie Blaison, Salomé Chatriot, Wendy Cornu & Lucien Gaudion

■ Aux Ateliers Médicis en Partenariat avec le Prix Coal :Shivay La Multiple

Mentions spécialesPour cette quatrième édition, chaque jury a identifié une artiste par territoire à qui attribuer une mention :

• mention pour le territoire installations attribuée à : Lou Fauroux• mention pour le territoire performances attribuée à : Célin Jiang – Bisou Magique• mention pour le territoire films d’artiste attribuée à : Sophie Sénécaut

