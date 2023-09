Les Heures Sauvages Nef des Marges dans l’ombre des certitudes #2 Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Les Heures Sauvages Nef des Marges dans l’ombre des certitudes #2 13 – 28 octobre Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition Entrée libre et Payant

Après un an de nomadisme amorcé en juin 2022 pour rénovation totale de son infrastructure après 43 ans d’existence, et plus de 70 Hors-Les-Murs et co-programmations depuis lors portées à Paris et en France, au Palais de Tokyo (Paris), au Centre Pompidou (Paris), à la Fondation Fiminco (Romainville), au Générateur (Gentilly), à la Biennale Chroniques (Marseille, Aix, Avignon), à la Friche la Belle de Mai (Marseille), au Sample ( Bagnolet), à Bains Publics (Saint Nazaire), aux Festivals Ideal Trouble, SONIC PROTEST…

La convulsive programmation développée par les équipes du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris ré-amarre au sein de son vaisseau rendu à sa primale édification et dépouillé de tout ornement avec du 13 au 29 octobre le volet 2 des Heures Sauvages-Nef des Marges dans l’ombre des certitudes, programmation archipélique, initiée à la faveur du désamarrage qui constitue le climax des chantiers engagés par le Centre et un condensé d’initiatives développées comme les cycles dédiés aux films d’artistes 25 Arts Seconde, le festival de sondes sonores (((INTERFERENCE_S))), les plateaux de pensées contemporaines Belgian Theory ou encore le festival dédié aux courts-métrages : le Court en dit Long.

Nos programmations s’y réancrent avec l’aspiration à la non-canonisation, avec la même volonté de ne pas s’y retrancher, s’y cristalliser et s’y cantonner et en parallèle de la poursuite d’une viralisation dans des ailleurs physiques et en Cyberespace. Elles s’y réinfiltrent contaminées par de nombreuses alliances et par une même quête de mise en évidence et de sonde d’univers puissants qui donnent à considérer l’art comme une véritable heuristique de notre présent liquide.

Au programme :

■ Vendredi 13 octobre dès 18H30 | Réouverture du Centre :

VERNISSAGE – PERFORMANCES – CONCERTS – PODCASTS

■ Lundi 16 octobre – 20H00 | Cinéma* :

Avant-Première du film d’Ann Sirot & Raphaël Balboni

■ Jeudi 19 octobre – 20H00 | Territoire chorégraphique* :

Avec : No Anger – Ikue Nakagawa

■ Vendredi 20 octobre – 20H00 | 25 Arts Seconde & Concert :

Avec : Alex Verhaest – Bertrand Cavalier – Denicolai & Provoost – Le Gentil Garçon – Livia Melzi – Lazara Rosell Albear DJ SET.

■ Samedi 21 octobre | Lettres et Arts Sonores* :

11H00 : Brunch de rentrée littéraire – Avec : Marc Pirlet & Sophie Museur

20H30 : Soirée sonore Festival (((INTERFERENCE_S))) Avec: Bambi OFS – Shoko Igarashi – Roméo Poirier

■ Lundi 23 octobre – 20H00 | Belgian Theory_Désobéissances sémantiques

Avec : Salim Djaféri, Ayo Krê Duchâtelet, Adeline Rosenstein, Louisa Yousfi et Euridice Zaituna Kala

■ Mardi 24 > samedi 28 octobre | Cinéma* :

31ème édition du FESTIVAL LE COURT EN DIT LONG

*événements payants

