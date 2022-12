Les Petits Moussaillons Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux La Trinité-sur-Mer Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer

Morbihan

Les Petits Moussaillons Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux, 20 juillet 2022, La Trinité-sur-Mer. Les Petits Moussaillons 20 – 29 juillet Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux 27 Rue de Carnac, 56470 La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne Durant leur séjour, les petits moussaillons découvriront le monde marin !

Un séjour dans lequel ils se mettront dans la peau d’un marin, de quoi développer leur imaginaire.

Au pogramme, de la pêche et de la voile pour qu’ils ne manquent pas de se dépenser, mais aussi une promenade dans la forêt de Brocéliandre et une visite au musée de Saint Degan, pourcontinuer de s’immerger dans un monde féérique. Durant leur balade dans la forêt, les enfants ne manqueront pas de réviser leur géographie grâce à une carte qui leur permettront de s’orienter.

Cette visite au musée, ainsi que des jeux traditionnelles bretons, compléteront le séjour pour qu’ils soient de vrais marins bretons, et qu’il découvre la culture bretonne. De quoi allier géographie et histoire !

Ce séjour sur le littoral breton leur permettra aussi de se senbiliser à la protection de notre environnement, plus particulièrement à la préservation des océans. Durant notre séminaire de préparation de la saison estivale 2022 avec nos équipes de direction, nous aborderons précisément le labellisation « Colos apprenantes », nos attentes et l’adaptation du cahier des charges sur chacun de nos séjours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T08:00:00+02:00

2022-07-29T18:58:00+02:00

