Cocktail Nautique Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux La Trinité-sur-Mer Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer

Morbihan

Cocktail Nautique Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux, 11 juillet 2022, La Trinité-sur-Mer. Cocktail Nautique 11 – 20 juillet Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux 27 Rue de Carnac, 56470 La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne Durant leur séjour, les jeunes seront immergés dans la cutlure bretonne.

Au programme, du sport avec de la voile, du kayak et du paddle. Cela leur permettra de se sentir comme un marin breton, mais aussi de se sensibiliser à la protection des océans.

D’autres activités pour être familier avec le milieu marin sont prévus comme la pêche à pied et la création d’un aquarium qui permettront aux jeunes de mieux connaitre les animaux marins. Une bonne occasion pour eux de réviser la science de la vie et de la terre.

Durant tout leur séjour, ces enfants partiront donc à la découverte de la faune et de la flore bretonne, un bon moyen d’allier géographie, science mais aussi histoire. En effet, sont également prévus plusieurs visites de lieux culturels de la région. Durant notre séminaire de préparation de la saison estivale 2022 avec nos équipes de direction, nous aborderons précisément le labellisation « Colos apprenantes », nos attentes et l’adaptation du cahier des charges sur chacun de nos séjours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00

2022-07-20T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer, Morbihan Autres Lieu Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux Adresse 27 Rue de Carnac, 56470 La Trinité-sur-Mer Ville La Trinité-sur-Mer lieuville Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux La Trinité-sur-Mer Departement Morbihan

Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux La Trinité-sur-Mer Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-trinite-sur-mer/

Cocktail Nautique Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux 2022-07-11 was last modified: by Cocktail Nautique Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux 11 juillet 2022 Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux La Trinité-sur-Mer LA TRINITE SUR MER

La Trinité-sur-Mer Morbihan