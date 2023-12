Cet évènement est passé Marchés du Pays de Douarnenez Centre ville,Tréboul, Kerlaz, Le Juch Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

fin : 2025-12-31 . Centre-ville :

Du lundi au samedi : Produits frais dans les Halles le matin.

Tréboul :

Du lundi au samedi : produits frais sur le Port de Plaisance le matin

Mercredi et samedi matin : grand marché sur le Port de Plaisance

Au Juch : marché du Diable / Tous les vendredis soir de 17h à 19h30

A Kerlaz : Tous les vendredis soir de 17h à 20h .

