Animation de Noël – Sculpture sur glace Centre ville Yssingeaux, 17 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Une création par l’Ecole DUCASSE, les élèves donneront vie à une œuvre sculptée dans la glace..

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Centre ville

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Created by the Ecole DUCASSE, students will bring to life a work sculpted in ice.

Creada por la Ecole DUCASSE, los alumnos darán vida a una obra esculpida en hielo.

Eine Kreation der Ecole DUCASSE, bei der die Schülerinnen und Schüler ein in Eis gemeißeltes Kunstwerk zum Leben erwecken.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire