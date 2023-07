Café ambulant Centre ville Vitry-le-François, 18 juillet 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Dans le cadre d’Une Place au Soleil. Rencontre, échange autour d’un café et petits jeux près de chez vous..

2023-07-18 fin : 2023-07-20 . .

Centre ville

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



As part of Une Place au Soleil. Meet, chat over coffee and play games near you.

Como parte de Une Place au Soleil. Reúnete para charlar mientras tomas un café y juegas cerca de ti.

Im Rahmen von Une Place au Soleil (Ein Platz an der Sonne). Treffen, Austausch bei einer Tasse Kaffee und kleine Spiele in Ihrer Nähe.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne