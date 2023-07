Cet évènement est passé Une Place au Soleil Centre ville Vitry-le-François Catégories d’Évènement: Marne

Vitry-le-François Une Place au Soleil Centre ville Vitry-le-François, 8 juillet 2023, Vitry-le-François. Vitry-le-François,Marne Apéromix, cirque, feu d’artifice, café ambulant, soirée cubaine, jeu en famille, pique-nique en musique, marche gourmande… www.cabougeavitry.fr.

2023-07-08 fin : 2023-08-15 . .

Centre ville

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Aperomix, circus, fireworks, street café, Cuban night, family games, musical picnic, gourmet walk… www.cabougeavitry.fr Aperomix, circo, fuegos artificiales, street café, noche cubana, juegos familiares, picnic musical, paseo gastronómico… www.cabougeavitry.fr Apéromix, Zirkus, Feuerwerk, ambulantes Café, kubanischer Abend, Familienspiele, Picknick mit Musik, Gourmetwanderung… www.cabougeavitry.fr Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne Détails Catégories d’Évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Centre ville Adresse Centre ville Ville Vitry-le-François Departement Marne Lieu Ville Centre ville Vitry-le-François

Centre ville Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/