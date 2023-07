27e fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie Centre-ville Villers-sur-Mer, 28 octobre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Villers-sur-Mer s’agite pour fêter deux jours de gourmandise autour d’un produit d’exception ! La fête se concentre sur les produits de la mer et la gastronomie pour offrir le meilleur. Dans le centre-ville, les célèbres coquilles Saint-Jacques, reines de l’événement, partagent leurs étals avec d’autres fruits de mer et produits gastronomiques, sucrés ou salés, et des spécialités régionales. Des animations culinaires, accompagnées de chefs renommés, ponctuent les dégustations, pendant que des déambulations artistiques stimulent votre appétit !.

Samedi 2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Centre-ville

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Villers-sur-Mer is in full swing to celebrate two days of gourmet food around an exceptional product! The festival focuses on seafood and gastronomy to offer the best. In the city center, the famous scallops, queens of the event, share their stalls with other seafood and gourmet products, sweet or savory, and regional specialties. Culinary animations, accompanied by renowned chefs, punctuate the tastings, while artistic strolls stimulate your appetite!

Villers-sur-Mer se viste de gala durante dos días de celebraciones gastronómicas en torno a un producto excepcional El festival se centra en el marisco y la gastronomía para ofrecer lo mejor. En el centro de la ciudad, las famosas vieiras, reinas del evento, comparten sus puestos con otros productos del mar y gastronómicos, dulces o salados, y especialidades regionales. Las animaciones culinarias, acompañadas por chefs de renombre, puntúan las degustaciones, mientras que los paseos artísticos estimulan el apetito

Villers-sur-Mer ist in Aufruhr, um zwei Tage voller Gaumenfreuden rund um ein außergewöhnliches Produkt zu feiern! Das Fest konzentriert sich auf Meeresfrüchte und Gastronomie, um das Beste zu bieten. Im Stadtzentrum teilen sich die berühmten Jakobsmuscheln, die Königinnen der Veranstaltung, ihre Stände mit anderen Meeresfrüchten und gastronomischen Produkten, süß oder herzhaft, sowie regionalen Spezialitäten. Kulinarische Animationen, die von berühmten Köchen begleitet werden, untermalen die Kostproben, während künstlerische Umzüge Ihren Appetit anregen!

