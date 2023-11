La bastide enchantée : Les casses noisettes Centre-ville Villeneuve-sur-Lot, 24 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Déambulation de 4 échassières et d’un artiste au sol en plein cœur de Villeneuve-sur-Lot..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . EUR.

Centre-ville

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



4 stilt-walkers and a floor artist stroll through the heart of Villeneuve-sur-Lot.

4 zancudos y un artista del suelo en el corazón de Villeneuve-sur-Lot.

4 Stelzenläuferinnen und ein Bodenkünstler marschieren durch das Zentrum von Villeneuve-sur-Lot.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47