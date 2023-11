La bastide enchantée : Supplément chantilly par Elixir Centre-ville Villeneuve-sur-Lot, 17 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Structure roulante autonome décorée en son et lumière accompagnée par des échassiers, des jongleurs et des danseurs..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Centre-ville

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Self-contained rolling structure decorated with sound and light, accompanied by stilt-walkers, jugglers and dancers.

Una estructura rodante independiente decorada con luz y sonido, acompañada de zancudos, malabaristas y bailarines.

Autonome rollende Struktur, die mit Ton und Licht dekoriert ist und von Stelzenläufern, Jongleuren und Tänzern begleitet wird.

