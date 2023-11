La bastide enchantée : Grande Parade de Noël Centre ville Villeneuve-sur-Lot, 2 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez assister à la Grande Parade de Noël, avec fanfares, batucada, majorettes, mascottes et la calèche du Père Noël !

La troupe de la Grande féerie du cirque de Noël sera également présente durant la parade.

Départ de la parade : Place d’Aquitaine..

2023-12-02 fin : 2023-12-02

Centre ville

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Join us for the Grand Christmas Parade, featuring brass bands, batucadas, majorettes, mascots and Santa’s carriage!

The Grande féerie du cirque de Noël troupe will also be present during the parade.

Parade departs from Place d’Aquitaine.

Asista al Gran Desfile de Navidad, con bandas de música, batucadas, majorettes, mascotas y la carroza de Papá Noel

La Grande féerie du cirque de Noël también estará presente durante el desfile.

El desfile sale de la plaza de Aquitania.

Erleben Sie die Große Weihnachtsparade mit Fanfaren, Batucada, Majoretten, Maskottchen und der Kutsche des Weihnachtsmanns!

Die Truppe des Großen Weihnachtszirkus wird ebenfalls während der Parade auftreten.

Start der Parade: Place d’Aquitaine.

