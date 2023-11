La bastide enchantée : Les majestés par Musikere Centre-ville Villeneuve-sur-Lot, 2 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

3 échassières et 1 artiste au sol avec un chariot musical à bulles géantes déambuleront dans le centre-ville deux fois pendant 45 minutes..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Centre-ville

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



3 stilt-walkers and 1 floor performer with a giant musical bubble wagon will wander through the town center twice for 45 minutes.

3 zancudos y 1 artista de suelo con un carro musical gigante de burbujas pasearán dos veces por el centro de la ciudad durante 45 minutos.

3 Stelzenläuferinnen und 1 Bodenkünstler mit einem Musikwagen mit riesigen Seifenblasen werden zweimal 45 Minuten lang durch das Stadtzentrum ziehen.

