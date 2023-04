Marché de Ville-la-Grand Centre ville Ville-la-Grand Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Marché de Ville-la-Grand Centre ville, 1 janvier 2023, Ville-la-Grand. Marché hebdomadaire. Retrouvez à la Rue du Pont Neuf, Rue du Commerce, Rue du Révérend Père Favre et Place Joseph Philippe, un marché alimentaire et manufacturé de qualité..

2023-01-01 à 06:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Centre ville Rue du commerce

Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Weekly market. Find at Rue du Pont Neuf, Rue du Commerce, Rue du Révérend Père Favre and Place Joseph Philippe, a quality food and manufactured goods market. Mercado semanal. En las calles Pont Neuf, Commerce, Révérend Père Favre y Place Joseph Philippe, encontrará un mercado alimentario y manufacturero de calidad. Wöchentlich stattfindender Markt. Finden Sie in der Rue du Pont Neuf, Rue du Commerce, Rue du Révérend Père Favre und Place Joseph Philippe einen qualitativ hochwertigen Markt für Lebensmittel und Manufakturwaren.

