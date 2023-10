Braderie Centre-ville Vichy, 8 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

220 EXPOSANTS non sédentaires et sédentaires.

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Centre-ville

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



220 non-sedentary and sedentary EXHIBITORS

220 EXPOSITORES no sedentarios y sedentarios

220 NICHTSTÄNDIGE und STÄNDIGE AUSSTELLER

Mise à jour le 2023-09-29 par Vichy Destinations