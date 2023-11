FÊTE DE LA SAINT NICOLAS Centre ville Verdun, 3 décembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Illumination du Sapin : La traditionnelle mise en lumière du grand sapin de Noël ouvrira les festivités de fin d’année sur le quai de Londres à 18 h avec la participation des chanteurs de la Paix.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Centre ville

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Illumination of the Christmas tree: The traditional illumination of the large Christmas tree will open the end-of-year festivities on the Quai de Londres at 6 p.m., with the participation of the Singers of Peace.

Iluminación del árbol de Navidad: La tradicional iluminación del gran árbol de Navidad abrirá las fiestas de fin de año en el muelle de Londres a las 18:00 horas, con la participación de los Cantantes de la Paz.

Tannenbaumbeleuchtung: Die traditionelle Beleuchtung des großen Weihnachtsbaums wird die Feierlichkeiten zum Jahresende auf dem Quai de Londres um 18 Uhr mit der Teilnahme der Friedenssänger eröffnen.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT GRAND VERDUN