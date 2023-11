Marché de Noël de Vayres Centre ville Vayres, 10 décembre 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

Toute la journée, le marché de Noël de Vayres animera le centre-ville ! Retrouvez-y artisans, producteurs locaux, repas chauds, buvette, balades à poney et animations musicales. A 12h, concert des années 60’s 70’s et à 19h concert Folk Irlande et Balkans..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Centre ville

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



All day long, the Vayres Christmas market will bring the town center to life! You’ll find craftspeople, local producers, hot meals, refreshment stands, pony rides and musical entertainment. At 12pm, a 60’s and 70’s concert, and at 7pm, a Folk Ireland and Balkan concert.

Durante todo el día, el mercado navideño de Vayres animará el centro de la ciudad Encontrarás artesanos, productores locales, comidas calientes, puestos de refrescos, paseos en poni y animación musical. A las 12 h, concierto de los años 60 y 70, y a las 19 h, concierto Folk Irlanda y Balcanes.

Den ganzen Tag über belebt der Weihnachtsmarkt von Vayres das Stadtzentrum! Hier finden Sie Kunsthandwerker, lokale Produzenten, warme Mahlzeiten, Imbissstände, Ponyreiten und musikalische Unterhaltung. Um 12 Uhr gibt es ein Konzert der 60er und 70er Jahre und um 19 Uhr ein Folk-Konzert in Irland und auf dem Balkan.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Porte Océane du Limousin