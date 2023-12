Marché Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Varennes-Saint-Sauveur Marché Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur, 1 janvier 2024, Varennes-Saint-Sauveur. Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00 . Marché hebdomadaire le jeudi matin. 5 exposants. .

Centre-ville Place Paul Guimet

Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-26 par Mission Tourisme – Département 71 Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Varennes-Saint-Sauveur Autres Code postal 71480 Lieu Centre-ville Adresse Centre-ville Place Paul Guimet Ville Varennes-Saint-Sauveur Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur Latitude 46.483355 Longitude 5.24297642 latitude longitude 46.483355;5.24297642

Marché Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur 2024-01-01 2024-01-01 was last modified: by Marché Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur 1 janvier 2024