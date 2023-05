FETE DE LA MUSIQUE Centre-ville, 24 juin 2023, Vallet.

Vallet,Loire-Atlantique

Découvrez le programme des concerts de la Fête de la musique 2023 à Vallet. Cette manifestation nationale met en avant tous les styles de musique comme le rock, le rap, la musique classique ou les musiques du monde..

2023-06-24

Centre-ville

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the concert program of the Fête de la musique 2023 in Vallet. This national event highlights all styles of music such as rock, rap, classical music or world music.

Descubra el programa de conciertos de la Fiesta de la Música 2023 de Vallet. Este evento nacional pone de relieve todos los estilos musicales, como el rock, el rap, la música clásica o las músicas del mundo.

Entdecken Sie das Konzertprogramm der Fête de la Musique 2023 in Vallet. Diese landesweite Veranstaltung stellt alle Musikstile wie Rock, Rap, klassische Musik oder Weltmusik in den Mittelpunkt.

