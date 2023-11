TÉLÉTHON CENTRE VILLE Vagney, 1 décembre 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Vente de brioches, concert de la chorale Apsolsi, marche nocturne, démonstrations de pilates et zumba, atelier de renforcement musculaire, repas préparé par un traiteur à partir de 19h30…tous les bénéfices et dons seront intégralement reversés à l’AFM.. Tout public

Samedi 2023-12-01 14:30:00 fin : 2023-12-01 12:00:00. .

CENTRE VILLE place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est



Brioche sales, concert by the Apsolsi choir, evening walk, pilates and zumba demonstrations, muscle-building workshop, catered meal from 7.30pm…all profits and donations will go to the AFM.

Venta de bollos, concierto del coro Apsolsi, paseo nocturno, demostraciones de pilates y zumba, taller de fortalecimiento muscular, comida de encargo a partir de las 19.30 h… todos los beneficios y donativos se destinarán a la AFM.

Verkauf von Brioches, Konzert des Chors Apsolsi, Nachtwanderung, Pilates- und Zumba-Vorführungen, Workshops zur Muskelstärkung, von einem Traiteur zubereitetes Essen ab 19.30 Uhr… alle Gewinne und Spenden gehen vollständig an die AFM.

