La Grande Braderie de Toulouse à l’heure de la Coupe du Monde Centre ville Toulouse, 7 septembre 2023, Toulouse.

La mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, la CCI de Toulouse et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne organisent une nouvelle édition de la Grande Braderie de Toulouse jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 septembre 2023.

Des animations pour la Coupe du Monde de Rugby

Toujours riche en animations, la Grande Braderie 2023 se met à l’heure de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroule en parallèle en France et à Toulouse en particulier. Durant les 3 jours, un tirage au sort aura lieu sur le podium du partenaire radio pour gagner de nombreux lots. En savoir +

Venir à la Grande Braderie

Afin de favoriser la convivialité et la circulation des visiteurs, des rues de l’hyper-centre sont exceptionnellement fermées à la circulation pendant la grande braderie.

Seuls les véhicules prioritaires et ceux des résidents (sur présentation d’un justificatif) peuvent franchir les barrages filtrants.

Pour vous rendre à la grande braderie, privilégiez les transports en commun : métro, tram, bus.

Centre ville Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/sortir/coupe-du-monde-de-rugby-2023#actualites »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T10:00:00+02:00 – 2023-09-07T19:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T19:00:00+02:00

braderie commerce