Marché de Noël à Thouars Centre Ville Thouars, 9 décembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Tout au long du centre ville, découvrez les produits régionaux, les articles de Noël, les idées cadeaux présentés par les artisans et commerçants! Les après-midis seront égayés par de nombreuses animations musicales..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Centre Ville Place Lavault – Place Flandres Dunkerque

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



All along the city centre, discover regional products, Christmas articles, gift ideas presented by craftsmen and shopkeepers! The afternoons will be enlivened by numerous musical animations.

A lo largo del centro de la ciudad, podrá descubrir productos regionales, artículos navideños e ideas para regalos presentados por artesanos y comerciantes Por las tardes, no faltarán los espectáculos musicales.

Entdecken Sie in der gesamten Innenstadt regionale Produkte, Weihnachtsartikel und Geschenkideen, die von Handwerkern und Händlern angeboten werden! Die Nachmittage werden von zahlreichen musikalischen Darbietungen aufgelockert.

Mise à jour le 2023-11-15 par Maison du Thouarsais