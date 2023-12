Marché de Noël de Thann Centre ville Thann, 24 novembre 2023, Thann.

Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-24 14:00:00

fin : 2023-12-23 19:00:00

Venez à la rencontre des 30 exposants du marché de Noël, tout en profitant des odeurs d’orange et de pain d’épices, au pied de la remarquable Collégiale Saint-Thiébaut, au cœur d’une forêt de sapins décorés.

Rencontrez les exposants de notre marché de Noël authentique, installé au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut, dans une atmosphère magique et féérique. Entre découverte de savoir-faire, plaisirs gourmands, traditions alsaciennes et ambiance musicale, prenez le temps de savourer votre visite.

Centre ville

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay