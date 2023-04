Marché hebdomadaire de Tarare Centre ville Tarare Catégories d’Évènement: Rhône

Tarare

Marché hebdomadaire de Tarare Centre ville, 1 janvier 2023, Tarare. marché de producteurs présentant des produits locaux, fruits et légumes, produits bio, textile et autres..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00.

Centre ville HALLES DES MARCHES

Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



farmers’ market presenting local products, fruits and vegetables, organic products, textiles and others. mercado de agricultores con productos locales, frutas y verduras, productos ecológicos, textiles y otros. bauernmarkt mit lokalen Produkten, Obst und Gemüse, Bioprodukten, Textilien und anderen Produkten. Mise à jour le 2022-02-28 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert – Lac des sapins

