LES NOCTURNES DU TERROIR Centre ville Sierck-les-Bains, 7 juillet 2023, Sierck-les-Bains.

Sierck-les-Bains,Moselle

Lors des nocturnes du terroir, la ville se transforme en une immense salle de restaurant à ciel ouvert. L’occasion pour tous de se retrouver en famille ou entre amis dans la douceur d’une nuit d’été, de goûter, de découvrir, de rencontrer et de retrouver les producteurs locaux, qui depuis toujours contribuent à forger la réputation des Nocturnes du Terroir.. Tout public

Vendredi 2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 . 0 EUR.

Centre ville

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



During the nocturnes du terroir, the town is transformed into a huge open-air restaurant. It’s a chance for everyone to get together with family and friends in the warmth of a summer’s night, to taste, discover, meet and catch up with the local producers who have always helped forge the reputation of the Nocturnes du Terroir.

Durante las « nocturnes du terroir », la ciudad se transforma en un inmenso restaurante al aire libre. Es la ocasión para todos de reunirse en familia o entre amigos al calor de una noche de verano, para degustar, descubrir, conocer y ponerse al día con los productores locales que siempre han contribuido a forjar la reputación de las Nocturnes du Terroir.

Bei den Nocturnes du terroir verwandelt sich die Stadt in einen riesigen Restaurantsaal unter freiem Himmel. Eine Gelegenheit für alle, sich mit der Familie oder mit Freunden in der lauen Sommernacht zu treffen, zu probieren, zu entdecken und die lokalen Produzenten zu treffen, die seit jeher dazu beitragen, den Ruf der Nocturnes du Terroir zu schmieden.

