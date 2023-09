FOIRE D’AUTOMNE Centre Ville Servian, 22 octobre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Toute la journée, Servian vous propose sa traditionnelle Foire d’Automne avec ses exposants, artisans, créateurs, traiteurs, produits régionaux….

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Centre Ville

Servian 34290 Hérault Occitanie



All day long, Servian hosts its traditional Autumn Fair with exhibitors, craftsmen, designers, caterers, regional products…

Durante todo el día, Servian acoge su tradicional Feria de Otoño con expositores, artesanos, diseñadores, restauradores, productos regionales…

Den ganzen Tag über bietet Ihnen Servian seine traditionelle Herbstmesse mit Ausstellern, Handwerkern, Designern, Feinkostläden, regionalen Produkten…

