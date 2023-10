Carnaval des Machores Centre ville Sélestat, 17 février 2024, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Les Machores sont de retour à Sélestat avec un week-end carnavalesque placé sous le signe de la fête : parades nocturne et diurne, bal, apéritif festif et animations.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

Centre ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The Machores are back in Sélestat with a carnival weekend placed under the sign of the festival: night and day parades, ball, festive aperitif and animations

Los Machores vuelven a Sélestat con un fin de semana de carnaval lleno de fiesta: desfiles nocturnos y diurnos, baile, aperitivo festivo y animación

Die Machores sind zurück in Sélestat mit einem Karnevalswochenende, das ganz im Zeichen des Festes steht: Nacht- und Tagparaden, Ball, festlicher Aperitif und Animationen

Mise à jour le 2023-10-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme