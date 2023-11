Déambulation humoristique : les Artventuriers Centre-ville Sélestat, 29 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Les « Artventuriers », troupe hétéroclite issue de divers métiers du spectacle, ont allié leurs techniques pour créer des animations déambulatoires idéales..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 18:00:00. 0 EUR.

Centre-ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The « Artventuriers », an eclectic troupe from a variety of entertainment backgrounds, have combined their techniques to create the ultimate in strolling entertainment.

Los « Artventuriers », un grupo variopinto de profesionales del espectáculo, han combinado sus técnicas para crear lo último en entretenimiento ambulante.

Die « Artventuriers », eine bunt gemischte Truppe aus verschiedenen Berufen der Unterhaltungsbranche, verbanden ihre Techniken, um ideale Wanderanimationen zu schaffen.

