Déambulation humoristique : les Gnomides Centre-ville Sélestat, 23 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Déambulation humoristique de deux « Gnomides » utilisant art clownesque et manipulation d’objet…à rencontrer absolument !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 15:15:00. 0 EUR.

Centre-ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Humorous wandering of two « Gnomides » using clown art and object manipulation…a must see!

Humorístico deambular de dos « Gnomides » utilizando el arte de la payasada y la manipulación de objetos… ¡una visita obligada!

Humorvoller Spaziergang von zwei « Gnomides », die Clownskunst und Objektmanipulation einsetzen…unbedingt kennenlernen!

