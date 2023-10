La parade du sapin Centre ville Sélestat, 17 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Jongleurs, musiciens et autres surprises émerveilleront petits et grands lors de la parade du sapin.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Centre ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Jugglers, musicians and other surprises will amaze young and old during the Christmas tree parade

Malabaristas, músicos y otras sorpresas sorprenderán a grandes y pequeños durante el desfile del árbol de Navidad

Jongleure, Musiker und andere Überraschungen werden Groß und Klein bei der Tannenbaumparade in Staunen versetzen

Mise à jour le 2023-10-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme