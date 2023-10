Déambulation : Royal Palace Express Centre ville Sélestat, 15 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Déambulation du Royal Palace Express, train de luxe miniature qui avance vers la magie de Noël avec son bord le Père Noël !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 15:30:00. 0 EUR.

Centre ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Take a ride on the Royal Palace Express, a miniature luxury train heading towards the magic of Christmas, with Santa on board!

Dé un paseo en el Royal Palace Express, un tren de lujo en miniatura que se dirige hacia la magia de la Navidad, ¡con Papá Noel a bordo!

Fahrt mit dem Royal Palace Express, einem Miniatur-Luxuszug, der mit dem Weihnachtsmann an Bord dem Weihnachtszauber entgegenfährt!

