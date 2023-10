Déambulation : les lutins de Noël Centre ville Sélestat, 9 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Déambulation des « Lutins de Noël » qui font briller les yeux des enfants et des parents avec leur charrette lumineuse et leur orgue de barbarie.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. 0 EUR.

Centre ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The « Christmas Elves » stroll through the town, bringing a sparkle to the eyes of children and parents with their illuminated cart and barrel organ

Los « Duendes de la Navidad » salen a la calle para deleitar a niños y padres con su carro iluminado y su organillo

Umzug der « Weihnachtswichtel », die mit ihrem leuchtenden Karren und ihrer Drehorgel die Augen der Kinder und Eltern zum Leuchten bringen

