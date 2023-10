Déambulation : KrestMarionette – marionnette de Noël Centre-ville Sélestat, 3 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

La marionnette de Noël est une combinaison de ballet classique, de théâtre de mouvement et de pantomime..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. 0 EUR.

Centre-ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The Christmas puppet is a combination of classical ballet, movement theater and pantomime.

La marioneta de Navidad es una combinación de ballet clásico, teatro del movimiento y pantomima.

Die Weihnachtsmarionette ist eine Kombination aus klassischem Ballett, Bewegungstheater und Pantomime.

