Déambulation : Les Funkys Mannalas Centre-ville Sélestat, 2 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Déambulation musicale originale et décalée de la mini fanfare « Les Funky Mannalas » composée de 4 musiciens.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. 0 EUR.

Centre-ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Original, offbeat musical stroll by the 4-piece « Les Funky Mannalas » mini brass band

Desfile musical original y desenfadado a cargo de la mini banda de metal de 4 músicos « Les Funky Mannalas »

Originelle und schräge Musikparade der Mini-Fanfare « Les Funky Mannalas », die aus 4 Musikern besteht

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme