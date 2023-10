Déambulation : la Dame Blanche et son mérou céleste Centre ville Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat Déambulation : la Dame Blanche et son mérou céleste Centre ville Sélestat, 1 décembre 2023, Sélestat. Sélestat,Bas-Rhin Déambulation de la Dame Blanche, personnage féerique qui suit son mérou céleste, grand poisson volant en dentelle.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 19:00:00. 0 EUR.

Centre ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The White Lady, a fairy-like character, follows her celestial grouper, a large flying fish made of lace La Dama de Blanco, personaje de cuento que sigue a su mero celestial, un gran pez volador hecho de encaje Spaziergang der Dame Blanche, einer märchenhaften Figur, die ihrem himmlischen Zackenbarsch, einem großen fliegenden Fisch aus Spitze, folgt

