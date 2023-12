Foire mensuelle de Sauviat sur Vige Centre ville Sauviat-sur-Vige, 9 avril 2024, Sauviat-sur-Vige.

Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 08:00:00

fin : 2024-04-09 12:30:00

Venez trouver l’ambiance des marchés où se côtoient tous types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs et de légumes.

Centre ville

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



