Foire mensuelle Centre ville Sauviat-sur-Vige, 8 août 2023, Sauviat-sur-Vige.

Sauviat-sur-Vige,Haute-Vienne

Venez trouver l’ambiance des marchés où se côtoient tous types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs et de légumes ……

2023-08-08 fin : 2023-08-08 12:30:00. .

Centre ville

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and find the atmosphere of the markets where all types of food products, but also flower and vegetable plants, can be found ……

Venga a descubrir el ambiente de los mercados donde podrá encontrar todo tipo de productos alimenticios pero también plantas de flores y verduras …..

Finden Sie die Atmosphäre von Märkten, auf denen alle Arten von Lebensmitteln, aber auch Blumen- und Gemüsepflanzen angeboten werden …..

Mise à jour le 2023-08-03 par OT de Noblat