Marché provençal Centre ville, 1 janvier 2023, Sarrians.

Le marché vous propose un approvisionnement simple en produits frais, comme les fruits, les légumes, la charcuterie, les volailles… mais aussi des épices ou encore du textile. Une dizaine d’exposants sont présents toute l’année pour vous satisfaire..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Centre ville Place Jean Jaurès

Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The market offers you a simple supply of fresh products, such as fruits, vegetables, charcuterie, poultry… but also spices and textiles. About ten exhibitors are present all year round to satisfy you.

El mercado ofrece una oferta sencilla de productos frescos, como frutas, verduras, embutidos, aves de corral… pero también especias y textiles. Una decena de expositores están presentes todo el año para satisfacerle.

Der Markt bietet Ihnen eine einfache Versorgung mit frischen Produkten wie Obst, Gemüse, Wurstwaren, Geflügel…, aber auch Gewürze oder Textilien. Etwa zehn Aussteller sind das ganze Jahr über anwesend, um Sie zufrieden zu stellen.

Mise à jour le 2019-10-25 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme