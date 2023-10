MARCHÉ DE NOËL Centre Ville Sarreguemines, 2 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Voici venu le temps de l’Avent et son authentique Marché de Noël aux mille saveurs…

En plein cœur de l’hiver, l’atmosphère chaleureuse du Marché de Noël de Sarreguemines ne pourra que vous séduire !

Au rythme des douces mélodies de Noël, laissez-vous tenter par les nombreux petits plaisirs proposés dans les chalets disséminés de la Place de la République à la Place du Marché : vin chaud, spécialités gastronomiques régionales, artisanat sur le thème de Noël et idées cadeaux.

La présence du Père Noël dans sa maison, la roulotte de marionnettes, les animations pour enfants au sein du Musée et de la Médiathèque, la journée de Saint Nicolas sont autant de temps forts propices à l’univers de la famille.. Tout public

Lundi 2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. 0 EUR.

Centre Ville

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Here comes the time of Advent and its authentic Christmas Market with a thousand flavors?

In the heart of winter, the warm atmosphere of the Christmas Market in Sarreguemines will seduce you!

To the rhythm of the sweet melodies of Christmas, let yourself be tempted by the many little pleasures offered in the chalets scattered from the Place de la République to the Place du Marché: mulled wine, regional gastronomic specialties, Christmas-themed crafts and gift ideas.

The presence of Santa Claus in his house, the puppet wagon, the children’s activities in the Museum and the Media Library, and Saint Nicholas’ day are all highlights that are conducive to the family’s universe.

Es tiempo de Adviento y de su auténtico Mercado de Navidad con mil sabores..

En pleno invierno, el cálido ambiente del Mercado de Navidad de Sarreguemines le encantará

Al ritmo de las suaves melodías navideñas, déjese tentar por las numerosas ofertas de los chalets repartidos desde la plaza de la República hasta la plaza del Mercado: vino caliente, especialidades gastronómicas regionales, artesanía de temática navideña e ideas para regalos.

La presencia de Papá Noel en su casa, el carro de las marionetas, las actividades infantiles en el Museo y la Médiathèque, y el día de San Nicolás son puntos álgidos en el universo familiar.

Die Adventszeit mit ihrem authentischen Weihnachtsmarkt ist da!

Der Weihnachtsmarkt in Sarreguemines bietet eine gemütliche Atmosphäre, die Sie mitten im Winter verzaubern wird!

Im Rhythmus der sanften Weihnachtsmelodien können Sie sich von den vielen kleinen Köstlichkeiten verführen lassen, die in den Hütten auf dem Place de la République und dem Place du Marché angeboten werden: Glühwein, regionale gastronomische Spezialitäten, Kunsthandwerk zum Thema Weihnachten und Geschenkideen.

Die Anwesenheit des Weihnachtsmanns in seinem Haus, der Marionettenwagen, die Kinderanimationen im Museum und in der Mediathek sowie der Tag des Heiligen Nikolaus sind allesamt Höhepunkte, die die Welt der Familie begünstigen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES