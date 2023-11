PARADE MAGIQUE DE NOËL Centre-ville Sarrebourg, 10 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La 26ème édition de la Parade Magique de Noël se mettra en route, place de la gare. Laissez-vous transporter par la magie de Noël avec un défilé haut en couleurs, en lumière et en musique ! Préparez-vous à suivre le Père Noël et ses amis au cœur de Sarrebourg accompagnés de groupes musicaux, fanfares et calèches…

Un événement organisé par le Syndicat d’Initiative de Sarrebourg, en partenariat avec la Ville de Sarrebourg. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:30:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. 0 EUR.

Centre-ville

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The 26th edition of the Magical Christmas Parade gets underway at Place de la Gare. Let yourself be transported by the magic of Christmas with a parade full of color, light and music! Get ready to follow Santa Claus and his friends through the heart of Sarrebourg, accompanied by musical groups, brass bands and horse-drawn carriages…

An event organized by the Syndicat d’Initiative de Sarrebourg, in partnership with the Ville de Sarrebourg

La 26ª edición del Desfile Mágico de Navidad se pone en marcha en la Place de la Gare. Déjese transportar por la magia de la Navidad con un desfile lleno de color, luz y música Prepárese para seguir a Papá Noel y sus amigos por el corazón de Sarrebourg, acompañados de grupos musicales, bandas de música y coches de caballos…

Evento organizado por el Syndicat d’Initiative de Sarrebourg, en colaboración con la ciudad de Sarrebourg

Die 26. Ausgabe der magischen Weihnachtsparade wird sich auf dem Bahnhofsplatz in Bewegung setzen. Lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht mit einer farbenfrohen Parade aus Licht und Musik verzaubern! Bereiten Sie sich darauf vor, dem Weihnachtsmann und seinen Freunden durch das Herz von Saarburg zu folgen, begleitet von Musikgruppen, Fanfaren und Kutschen…

Eine Veranstaltung des Syndicat d’Initiative de Sarrebourg in Partnerschaft mit der Stadt Sarrebourg

Mise à jour le 2023-10-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG