OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES MAGASINS DU CENTRE-VILLE centre-ville Sarrebourg, 1 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Oui le père Noël fabrique et prépare les cadeaux de votre liste au Pôle Nord ! Mais les commerces du centre-ville sont ses relais locaux, c’est pourquoi ils ouvriront leurs portes les quatre dimanches avant Noël !. Tout public

Dimanche 2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-24 19:00:00. 0 EUR.

centre-ville

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Yes, Santa Claus makes and prepares the presents on your list at the North Pole! But downtown businesses are his local relays, which is why they’ll be opening their doors on the four Sundays before Christmas!

Sí, Papá Noel hace y prepara los regalos de tu lista en el Polo Norte Pero las tiendas del centro de la ciudad son sus relevos locales, y por eso abrirán sus puertas los cuatro domingos antes de Navidad

Ja, der Weihnachtsmann produziert und bereitet die Geschenke auf Ihrer Liste am Nordpol vor! Aber die Geschäfte im Stadtzentrum sind seine lokalen Relais, weshalb sie an den vier Sonntagen vor Weihnachten ihre Türen öffnen werden!

Mise à jour le 2023-11-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG