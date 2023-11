JEU DE PISTE DES GNOMES centre-ville Sarrebourg, 2 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Par la grande barbiche du Père Noël ! Des gnomes se sont perdus dans le centre-ville de Sarrebourg ! A toi de les retrouver !!! Récupère ton bulletin de participation à l’office de tourisme ou dans les commerces du centre-ville et une fois rempli, entre dans la forêt magique de Noël (place des Cordeliers) et va le déposer dans la bois aux lettres en bois au pied du sapin de Noël géant.. Tout public

Vendredi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-25 12:30:00. 0 EUR.

centre-ville

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



By Santa’s big goatee! Some gnomes have gotten lost in downtown Sarrebourg! It’s up to you to find them! Pick up your entry form at the tourist office or in the shops in the town center, and once you’ve filled it in, enter the magical Christmas forest (place des Cordeliers) and drop it in the wooden letter box at the foot of the giant Christmas tree.

La gran perilla de Papá Noel Unos gnomos se han perdido en el centro de Sarrebourg De ti depende encontrarlos Recoge tu ficha de inscripción en la Oficina de Turismo o en las tiendas del centro de la ciudad. Una vez rellenada, entra en el bosque mágico de Navidad (Place des Cordeliers) e introdúcela en el buzón de madera situado a los pies del árbol de Navidad gigante.

Beim großen Bart des Weihnachtsmanns! Einige Wichtel haben sich in der Innenstadt von Saarburg verirrt! Es liegt an dir, sie zu finden!!! Hol dir deinen Teilnahmeschein in der Tourist-Information oder in den Geschäften der Innenstadt und wenn du ihn ausgefüllt hast, betrittst du den magischen Weihnachtswald (Place des Cordeliers) und wirfst ihn in den hölzernen Briefkasten am Fuße des riesigen Weihnachtsbaums.

Mise à jour le 2023-11-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG