Mascottes de Noël Centre-Ville Salon-de-Provence, 9 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Lutins, Pingouins et Bonhommes de Neiges arrivent directement du Pôle Nord pour rendre visite aux enfants salonais. Les mascottes déambulent dans les rues du centre-ville et diffusent leur bonne humeur !.

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Centre-Ville Cours Carnot

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Goblins, Penguins and Snowmen come straight from the North Pole to visit the children of Salon. The mascots stroll through the streets of the town center, spreading their good cheer!

Duendes, pingüinos y muñecos de nieve vienen directamente del Polo Norte a visitar a los niños de Salon. Las mascotas se pasearán por las calles del centro de la ciudad repartiendo alegría

Wichtel, Pinguine und Schneemänner kommen direkt vom Nordpol, um die Kinder in Salon zu besuchen. Die Maskottchen ziehen durch die Straßen des Stadtzentrums und verbreiten ihre gute Laune!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence