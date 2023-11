Fanfares de Noël Centre ville Salon-de-Provence, 2 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Les fanfares animent le centre-ville durant les festivités ! En déambulant dans les rues, elles participent à la magie de Noël.

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Centre ville Cours Carnot

Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Brass bands bring the city center to life during the festivities! Strolling through the streets, they add to the magic of Christmas

Las bandas de música animan el centro de la ciudad durante las fiestas Mientras recorren las calles, contribuyen a la magia de la Navidad

Blaskapellen beleben das Stadtzentrum während der Feierlichkeiten! Wenn sie durch die Straßen ziehen, tragen sie zum Weihnachtszauber bei

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence