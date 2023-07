Fête Nationale Centre Ville Salon-de-Provence, 14 juillet 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence se pare de ses couleurs tricolores pour la Fête Nationale ! Fédératrice et festive, cette journée rassemble toutes les générations autour d’animations et du traditionnel défilé.

Centre Ville Cour Carnot

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Salon-de-Provence is decked out in its tricolors for the Fête Nationale! This festive, unifying day brings together all generations for a variety of events and the traditional parade

Salon-de-Provence se viste de tricolor para celebrar la Fiesta Nacional Una jornada festiva que reúne a personas de todas las edades para disfrutar de diversas actividades y del tradicional desfile

Salon-de-Provence schmückt sich für den Nationalfeiertag mit den Farben der Trikolore! An diesem Tag, der alle Generationen zusammenbringt, finden Animationen und der traditionelle Umzug statt

