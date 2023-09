Foire de la St Martin Centre-ville, Salle Alain Corneau, le Mail Meung-sur-loire, 11 novembre 2023, Meung-sur-loire.

La foire de la Saint-Martin anime Meung-sur-Loire, le 11 novembre. Des grandes foires d’autrefois, elle est la seule à subsister aujourd’hui. Si elle a désormais changé de style et de visage, chaque année, elle attire néanmoins des centaines de visiteurs. Tout au long de la journée, les rues du centre-ville sont envahies de couleurs, de bonnes odeurs et d’un joyeux brouhaha de conversations. Foire avec exposants professionnels, braderie, gastronomie, horticulture, antiquaires, vide-greniers de particuliers et manèges.

Centre-ville, Salle Alain Corneau, le Mail Meung-sur-loire

