Festivités de Noël Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer, 1 décembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Du samedi 23 au 7 janvier : animations de rue et parades de Noël, ateliers, jeux pour enfants et animation équestres sur la Place des Gitans..

2023-12-23 fin : 2024-12-07 . .

Centre ville

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From Saturday 23rd to January 7th: street entertainment and Christmas parades, workshops, children’s games and equestrian activities in Place des Gitans.

Del sábado 23 al 7 de enero: animaciones callejeras y pasacalles navideños, talleres, juegos infantiles y actividades ecuestres en la plaza des Gitans.

Samstag, 23. bis 7. Januar: Straßenunterhaltung und Weihnachtsparaden, Workshops, Spiele für Kinder und Reitanimation auf der Place des Gitans.

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer