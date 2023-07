Fête des Vendanges Centre-ville Sainte-Maxime, 2 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

L’arrivée de l’automne annonce à Sainte-Maxime la récolte du raisin ! Pour célébrer cet événement, la ville de Sainte-Maxime organise sur un week-end une superbe fête, pour accueillir cette saison pleine de promesses pour nos récoltes..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

Centre-ville

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’arrivo dell’autunno annuncia a Sainte-Maxime la raccolta dell’uva! Per celebrare questo evento, la città di Sainte-Maxime organizza in un fine settimana una splendida festa, per accogliere questa stagione piena di promesse per i nostri raccolti.



Orgogliosa del suo territorio, la città celebra le sue tradizioni con animazioni folcloristiche: dal sabato, non perdetevi i fuochi d’artificio sul mare! Divertitevi al tradizionale ballo del Teatro del Mare, ammirate la sfilata del gruppo folcloristico « Leï Magnoti » e partecipate alla messa all’aperto seguita dalla danza del ceppo!



Non vediamo l’ora di accogliervi e di condividere insieme queste tradizioni che tengono ai cuori dei maximois.



E lei lo sapeva?



A Sainte-Maxime, all’inizio del XIX secolo, i mille abitanti vivevano in gran parte dello sfruttamento dei boschi, degli ulivi, delle colture di cereali, della caccia e della pesca ma soprattutto della vite i cui prodotti partecipavano all’attività marittima e portuale.

La llegada del otoño anuncia la vendimia en Sainte-Maxime Para celebrar este acontecimiento, la ciudad de Sainte-Maxime organiza una magnífica fiesta durante todo el fin de semana para dar la bienvenida a esta estación llena de promesas para nuestras vendimias.

Die Ankunft des Herbstes kündigt in Sainte-Maxime die Traubenernte an! Um dieses Ereignis zu feiern, veranstaltet die Stadt Sainte-Maxime an einem Wochenende ein großartiges Fest, um diese Jahreszeit voller Versprechungen für unsere Ernte zu begrüßen.

