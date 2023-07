Musiques Live en ville Centre Ville Sainte-Maxime, 22 août 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Nées d’une volonté de dynamiser le cœur de ville et d’ouverture à tous les publics, les Musiques Live en ville transforment les places du centre-ville en de véritables lieux d’échange et de convivialité… Pour votre plus grand plaisir !.

2023-08-22 20:00:00 fin : 2023-08-22 23:00:00. .

Centre Ville

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



– OBJETS TROUVES

This live show will take you back to a period from the mid-60s to the early 70s when two currents clashed and finally came together: the Hippies and the Bikers.

> Rue Courbet



– SANDERS

An eclectic trio that offers you standards revisited in French, English and Italian…

Swing and good humour will be the order of the day!

> At the corner of Rue Jean Jaurès



– TERTIO

The group is composed of a trio of guitar, bass and pop-rock drums, and offers a repertoire of French and English covers…

> Rue Gabriel Péri

Nacidas de la voluntad de revitalizar el corazón de la ciudad y abrirlo a todo tipo de público, Musiques Live en ville transforma las plazas del centro en verdaderos lugares de intercambio y convivencia.. Para su disfrute

Die Live-Musik in der Stadt entstand aus dem Wunsch heraus, das Stadtzentrum zu beleben und allen Besuchern offen zu stehen. Sie verwandelt die Plätze des Stadtzentrums in Orte des Austauschs und der Geselligkeit? Zu Ihrem größten Vergnügen!

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme de Sainte Maxime