Concert à Saint-Tropez

Var Concert à Saint-Tropez Centre-Ville, 21 juin 2023, Saint-Tropez. Concert à Saint-Tropez Mercredi 21 juin, 19h00 Centre-Ville Au programme :

FIFRES & TAMBOURS

Défilé en ville

19h – 20h

Folklore provençal Patricia RENOUX

« C’est si bon Jazz et Bossa »

1ère partie

Place de l’Ormeau

19h30– 21h

Jazz

Bossa Jean-François PHILIPOT

« Talis Qualis »

2ème partie

Place de l’Ormeau

21h – 23h

Auto-compositeur Groupe Story Of

1ère partie

Place de la Mairie

19h – 20h30

Jazz Soul

Bossa

Funk Groupe « SCÈNE DE CŒUR »

2e partie

Place de la Mairie

20h30 – 23h

Variétés françaises et internationales Groupe CLANROX

Place Grammont

20h – 23h

Variétés françaises et internationales

Pop

Soul

Rock Groupe Alpha Omega

1ère partie

Tour du Portalet

19h – 21h

Variétés françaises et internationales

Pop Groupe Paul MASON

2e partie

Tour du Portalet

21h – 23h

Pop

Rock

Folk Groupe « les Papys boys »

Espace Léon Gambetta

20h30 – 23h

Variétés françaises

Centre-Ville Saint-Tropez Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

